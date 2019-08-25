Emine Bulut cinayetine tepkiler her geçen gün artıyor

25.08.2019 21:34

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan Aydınlı Mehmet Hoca olarak bilinen Mehmet Pala, geçtiğimiz günlerde Emine Bulut'un eski kocası tarafından hunharca katledilmesi olayı nedeniyle basın açıklaması yaparak "Kadın cinayetlerini önlemek için her kadını annemiz gibi bilmeliyiz" dedi. Kadına şiddete son verilmesi gerektiğini söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, 'Kadın ilk öğretmendir, annedir, ümmetin yarısıdır, var oluştur" ifadelerine yer verdi.



Eski kocası tarafından katledilen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayeti sonrası açıklama yapan Aydınlı Mehmet Hoca, "Yaşanan bu hadise, toplumumuzun geldiği içler acısı noktaya bizlere gösterdi. Aslında söylemesi ne kadar zor olsa da, bir baba evladının gözünün önünde çocuğunun annesine boğazından bıçaklıyor. Neresinden bakarsanız bakın vahşet. En ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Kadına şiddetin son bulması için hepimiz tek ses olmalıyız. Unutulmamalıdır ki kadın; Ümmetin yarısıdır. Kadın insandır, bizler ise insanoğlu. Yani kadın olmadan yaşam olmaz. Aziz Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V), kadınlara iyi davranmanın önemini belirtmiştir. Yüce dinimiz İslam'da da kadının yeri pek yücedir. Yine İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V), kadınlara kötülük edenlerin kötü kişiler olduğunu vurgulamıştır" diyerek kadına karşı her türlü şiddete son verilmesi gerektiğini söyledi.



Açıklamasına Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimizin "Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin" hadisi şerifine hatırlatarak devam eden Mehmet Pala, "Rabbimiz de cenneti annelerin ayaklarının altına sermiştir. Erkeğin bir ömürlük sınavı sonrası girebileceği cennet, annelerin ayaklarının altına serilmiştir. Koca, kadının efendisi değil, hayatı birlikte paylaştığı eşitidir, tamamlayıcısıdır, sırdaşıdır. Kadın annedir, kadın hayattır. Ülkemizde ve dünyada yaşanan kadına şiddet olaylarının sona ermesi için önce kendimizi, ardından da çocuklarımızı eğitelim. Aileler, erkek çocuklarına bir üstünlük yüklemesin. Allah, erkeğe güç ve kuvvet anlamında fazlalık vermişse de, birçok noktada kadının üstünlüğü daha fazladır. Erkek çocuklarına temelden eğitim verilmeli ve kadınlara karşı hassas davranması öğütlenmelidir. Bir çocuk değişirse toplum değişir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA