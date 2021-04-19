Emel Sayın 'öldü' haberlerine isyan etti
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Emel Sayın 'öldü' haberlerine isyan etti

Emel Sayın 'öldü' haberlerine isyan etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi.

Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi
Gülşen, ayna karşısında iç çamaşırlı poz verdi

Sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından ünlü şarkıcı Emel Sayın'ın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddia edildi. İddialara yanıt veren Sayın, iyi olduğunu duyurdu.

Sanatçı, öldüğü yönündeki iddialara Instagram üzerinden yayınladığı bir videoyla yanıt vererek, "Gördüğünüz gibi gayet iyiyim, bu asılsız bir haber" dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Emel Sayın (@emelsayinofficial)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Hürriyet

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