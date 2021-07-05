Emekliler % yüzde kaç zam aldı? 2021 emekli zammı ne kadar oldu, kaç tl?
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Emekliler % yüzde kaç zam aldı? 2021 emekli zammı ne kadar oldu, kaç tl?

Emekliler % yüzde kaç zam aldı? 2021 emekli zammı ne kadar oldu, kaç tl?
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Emekli ve memurların yılın ikinci yarısında yüzde kaç zam alacağı açıklandı. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak. Peki, emeklilerin yeni zamlı maaşı ne kadar olacak, kaç tl olacak? Emekliler % kaç zam alacak? Emekliler 2021 yılının ikinci döneminde yüzde kaç zam alacak? Detaylar haberimizde...

Emekliler yüzde kaç zam aldı? 5 Temmuz emeklilerin alacağı zam açıklandı mı? Emekliler ne kadar maaş alacak? Emeklilerin zamlı maaşı kaç tl olacak? Emekliler % yüzde kaç zam aldı? 2021 emekli zammı ne kadar oldu, kaç tl? Tüm bilgiler yazımızda.

EMEKLİLER YÜZDE KAÇ ZAM ALDI?

Haziran ayı ve yıllık enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam alacak.

Emekli zammı yüzde kaç : %8,45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

EMEKLİLERİN YENİ ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira olmuştur.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5,45 ENFLASYON FARKI

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Böylece zam yüzde 8,45 olacak.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 8,45 ZAM

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

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