Emekli personele veda programı düzenlendi
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Emekli personele veda programı düzenlendi

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Emekli personele veda programı düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yıllarca görev alan ve emekliliğe ayrılan Fikret Güler için kurum içinde veda programı düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yıllarca görev alan ve emekliliğe ayrılan Fikret Güler için kurum içinde veda programı düzenlendi.

Yıllardır Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde görev alan Fikret Güler, emekliliğe ayrılırken kurum içinde veda programı düzenlendi. Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, emekli olan mesai arkadaşı için kuruma ve Düzce'ye yaptığı katkılar için teşekkür ederek plaket takdim etti. Veda programında yıllardır beraber görev aldığı meslektaşlarına teşekkür eden Fikret Güler, Düzce için çalışan arkadaşlarına da başarılar diledi. - DÜZCE

Emekli personele veda programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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