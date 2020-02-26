Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor
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Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

26.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:20
Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için cenaze töreni düzenleniyor
ESKİ   Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral için Büyük 'nde cenaze töreni düzenleniyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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