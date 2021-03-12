Emekli Orgeneral Halit Edip Başer vefat etti
12.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:03
Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emekli Orgeneral Halit Edip Başer (79), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Başer'in dün akşam 19.10 sularında hayatını kaybettiği bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı