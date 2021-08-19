Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)
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Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZSaat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı.

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Bu arada Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ersöz paylaşımında şöyle dedi:

"84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak" dedi.


Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde (2) - Haberler
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