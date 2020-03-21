Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi
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Aytaç Yalman, Ordu, Güncel

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, önlemler çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldı.

21.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:49
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni 'kısıtlı' olarak gerçekleştirdi. Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 virüsü, 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edildi. 16 Mart günü hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği 2 gün önce anlaşıldı. Yalman, salgında hayatını kaybeden 3. vatandaşımız oldu.

YALMAN'IN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yalman'ın cenaze töreni ise dikkat çeken bir sahneye sebep oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, askeri törenle değil yakınlarının katıldığı ufak bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Yalman'ın tabutuna omuz verenlerin giydiği koruyucu kıyafet dikkat çekti.

YALMAN İÇİN 'KISITLI TÖREN'

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; cenazesinin hastaneden alınıp mezarlığa götürülmesinde Merkez Komutanlığı tarafından taşıma ve saygı mangası görev yaptı. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

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Koronavirüs salgınından hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

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