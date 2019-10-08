Emekli olunca hobisi işi oldu

08.10.2019 11:42

ANKARA'da 2 çocuk annesi Arzu Engin (51), 4 yıl önce özel sektörden emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı cam sanatında kendisini geliştirerek 10 gün önce kendi atölyesini açtı. Engin, "Zamanla başka kadınlara istihdam yaratmak istiyorum" dedi.

Arzu Engin, 4 yıl önce özel sektörden emekli olduktan sonra cam sanatı ile ilgilenmeye başladı. Engin, kursa giderek, küçüklüğünden bu yana ilgisini çeken cam sanatı konusunda eğitim aldı. Arzu Engin, zaman içinde eğitimlerle kendisini geliştirerek, camdan eşyalar üretti. Engin'in, cam, gümüş ve pirinçleri bir araya getirerek yaptığı takılar, süs eşyaları, çeşitli ev aksesuarları, katıldığı çeşitli kermes ve etkinliklerde ilgi gördü. Engin, hobi olarak başladığı cam sanatını, şimdi 10 gün açtığı atölyesinde yapıyor.

Arzu Engin, 10 gün öncesine kadar evinde çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Evimin, mutfağımın köşesinde 2 yıl o şekilde çalıştım; ama artık çok zorlanmaya başlamıştım ve yine bir grup arkadaşımın da desteğiyle bu dükkanı açtım. Burası küçük ve hoş bir dükkan oldu. Rahat ve huzurlu çalışıyorum. Mesaili günlerime dönüş yaptım. Sabahtan çıkıyorum buraya geliyorum, üretimimi yapıyorum. İnşallah ileride bunu geliştirmek istiyorum. Bu iş tek başınayken çok hızlı ilerleyen bir şey değil; ama acelem yok. Zaman içerisinde başka kadınlara istihdam da yaratmak istiyorum. ve hep beraber büyüyelim istiyorum, en önemlisi istemek. Hobim işe dönüştü. Aklımda hiç böyle bir şey yoktu; ama sürekli çalıştığım için ve çalışmayı hiç durdurmağım için iş gelişti. Daha sonra satış yapmaya başladıktan sonra insanların beğenisi ile karşılaştım."

Ayrıca ileride bu işe meraklı insanlara da atölyede dersler vermek istediğini anlatan Arzu Engin, "Öğretmeyi seviyorum, aynı zamanda bu kanalla istihdam yaratmak istiyorum. Yani insanların da bu mesleği öğrenip, kendi yerlerini açıp para kazanmalarına vesile olmak istiyorum. İnsan isterse her şeyi yapabilir ve bu yapılmayacak bir şey değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA