Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
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Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi

17.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:28

Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi Samsun'da hayırsever emekli öğretmen Cemile Özdemir tarafından atıl durumdaki eski otobüs yenilenerek kütüphaneye çevrildi.

Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi

SAMSUN - Samsun'da hayırsever emekli öğretmen Cemile Özdemir tarafından atıl durumdaki eski otobüs yenilenerek kütüphaneye çevrildi. Herkes tarafından takdirle karşılanan kütüphanenin açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptı.

Yakakent Kaymakamı Fatih Eroğlu bir benzinliğin bahçesinde duran atıl haldeki otobüsü fark etti. Daha sonra otobüsün sahibi çift olan Cemile ve Ali Özdemir'e ulaşan Kaymakam Eroğlu, otobüsün değerlendirilmesini talep etti. Kaymakam Eroğlu'nun girişimi üzerine emekli öğretmen Cemile Özdemir ise otobüsü baştan aşağı yenileyerek kütüphane haline getirdi. Mini bir kütüphane, çalışma ve oturma masaları bulunan otobüs, Yakakent sahili kenarında huzurlu bir ortam sunuyor.

Otobüsün açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı yaptı. Çift ile birlikte kurdeleyi kesen Vali Dağlı, daha sonra otobüsü gezdi. Otobüsün doğrudan insana hizmet ettiğini belirten Dağlı, "Otobüs çok güzel olmuş. Denize nazır konumda olması da çok güzel. Öğrencilerimizin oturarak keyifle kitap okuyabileceği bir yer olmuş. Kitabı isterse dışarıdan getirir, isterse buradan alıp okuyabilir. Hayırseverimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Emekli Öğretmen Cemile Özdemir ise, "Boş duran otobüsü çocuklar kullansın diye kütüphane olarak Yakakent Kaymakamlığına hibe ettik. Bundan da çok büyük bir gurur duyuyorum. Kaymakam bey bu otobüsü akaryakıt istasyonunun önünde görmüş. 'Bunu bize verir misiniz' dedi. Biz de hiç kırmadık. Ne mutlu bize. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.

Otobüsü gezen Vali Dağlı daha sonra hizmetinden dolayı çifte plaket takdim etti.

Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi
Emekli öğretmen harabe haldeki otobüsü kütüphaneye çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

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