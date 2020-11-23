Emekli maaşı zammı oranları 2021 ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri!
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Emekli maaşı zammı oranları 2021 ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri!

23.11.2020 12:23 | Son Güncelleme: 23.11.2020 12:27
Emekli maaşı zammı oranları 2021 ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri!

Emekli maaşı 2021 yılı Ocak ayında zamlanacak. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak. Peki 2021 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaş zammı beklentisi...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli maaşı 2021 yılı Ocak ayında zamlanacak. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak. Peki 2021 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaş zammı beklentisi haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6,35 olacak.

EMEKLİYE KAÇ PARA ZAM YAPILACAK?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

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