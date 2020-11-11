Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı

Iğdır'da emekli köy korucusu, aralarında husumet bulunan şahsı evinin önünde kurşun yağdırarak öldürdü. Zanlının, daha önce oğlunun yanında dayak yediği ve bunu hazmedemediği için cinayeti işlediği öne sürüldü.