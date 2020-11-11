Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı
11.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:48
Iğdır'da emekli köy korucusu, aralarında husumet bulunan şahsı evinin önünde kurşun yağdırarak öldürdü. Zanlının, daha önce oğlunun yanında dayak yediği ve bunu hazmedemediği için cinayeti işlediği öne sürüldü.
Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde köy koruculuğundan emekli olan Ziya K. (48), 5 ay önce tarla meselesi yüzünde tartıştığı Volkan Efe'nin (35) babası Özkan Efe'yi darp etti. Olayı öğrenen Volkan Efe, babasını darp eden Ziya K'yı oğlunun yanında dövdü.
DÖVÜLMEYİ HAZMEDEMEDİ
Oğlunun yanında dövülmeyi hazmedemediği öne sürülen Ziya K. dün akşam Volkan Efe'ye pusu kurdu. Şahıs, evinin önüne gelen Volkan Efe'ye tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kepçe operatörü Volkan Efe, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ziya K'nın yakalanması için güvenlik güçleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı