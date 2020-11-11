Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı
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Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı

11.11.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.11.2020 15:48
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı

Iğdır'da emekli köy korucusu, aralarında husumet bulunan şahsı evinin önünde kurşun yağdırarak öldürdü. Zanlının, daha önce oğlunun yanında dayak yediği ve bunu hazmedemediği için cinayeti işlediği öne sürüldü.

Karakoyunlu ilçesine bağlı Taşburun köyünde köy koruculuğundan emekli olan Ziya K. (48), 5 ay önce tarla meselesi yüzünde tartıştığı Volkan Efe'nin (35) babası Özkan Efe'yi darp etti. Olayı öğrenen Volkan Efe, babasını darp eden Ziya K'yı oğlunun yanında dövdü.

DÖVÜLMEYİ HAZMEDEMEDİ

Oğlunun yanında dövülmeyi hazmedemediği öne sürülen Ziya K. dün akşam Volkan Efe'ye pusu kurdu. Şahıs, evinin önüne gelen Volkan Efe'ye tabancasıyla kurşun yağdırdı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden kepçe operatörü Volkan Efe, kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ziya K'nın yakalanması için güvenlik güçleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 15:47:56. #1.15#
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