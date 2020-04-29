Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
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Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 50 yaşındaki emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör, evinde ölü bulundu. Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
29.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 23:00

Denizli'de, emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör (50), evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak'taki 4 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle oturan emekli Emniyet Müdürü Güngör, saat 17.00 sıralarında yakınları tarafından salonda hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Güngör'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberi alan Güngör'ün yakınları, apartman önünde gözyaşı dökerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güngör'ün son olarak Bingöl'de Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yaptığı daha sonra emekliye ayrıldığı öğrenildi. Güngör'ün Bingöl'de görev yaptığı 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve omzundan yaralandığı kaydedildi.

Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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