Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu
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Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

22.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:47
Emekli çift evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu

Adana'da yaşayan emekli Fevzi-Elif Atay çifti, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Çiftin akrabaları acı manzara karşısında yıkılırken, polis ekipleri olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, jandarmaya haber verdi.

BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (1)
ŞAHİN: Fazla uzağa gitmeye gerek yok ya çocuklarından birisi ya da torunlarından birisi bence ne zarar gelirse en çok en yakınından gelir eğer çocukları yoksa yeğenlerine bak
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