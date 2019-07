Emekli başkomiser Edirne'ye 400 ağaç dikti

EDİRNE'de yaşayan emekli başkomiser Hüseyin Önder, Kocasinan Mahallesi'nde oturduğu sitenin bahçesi ile mahalledeki boş arazilere bugüne kadar 400'e yakın ağaç dikip yetiştirdi. Yaklaşık 12 yıl önce başladığı meyve ağaçları ile memleketi olan Giresun'dan getirip, diktiği fındık fidanı da ürün verdi. Önder, "Ben çevreyi, ağaçları meyveyi sevip yetiştirmesini seven bir insanım. Diktiğim fidanların aşılarını kendim yaptım ve büyüyen meyve ağaçları da ürünler verdi" dedi.

Edirne'de emniyet teşkilatından 2004 yılında emekli olan ve kente yerleşen başkomiser Hüseyin Önder, yaşadığı Kocasinan Mahallesi'ni adeta meyve ağaçları ile donatıp, küçük bir ormanlık alan yarattı. Bir siteden daire aldıktan sonra yaşadığı bölgenin yeşil olmadığını gören Önder, kendi imkanları ile topladığı çeşitli meyve fidanlarını sitesinin bahçesi ile mahallede boş bulduğu alanlara dikti. 12 yılda yaklaşık 400 fidan diken Önder, site bahçesi ve mahallesini yeşile bürüdü. Ağaçlardan yetişen meyveleri ise site sakinleri ile mahallede yaşayanlar toplayıp, yiyor. Önder, günün büyük bölümünü, ağaçların bakımı ile geçirirken, sulamalarını da ihmal etmiyor.

Emekli olduktan sonra oturduğu siteden daire aldığı için pişman olduğunu anlatan Önder, "O günden bugüne burada yaptığım çalışmada 400 adet ağaç diktim. Burada her türlü ağaç var. Bir nevi botanik bahçesine çevirdim burayı. Çam, çeşitli ağaçlarından çınar, defne, kiraz, ceviz, ıhlamur, fındık ve saymadık ama yaklaşık 25 adet dut ağacı ekip aşıladım. Benim diktiğim ağaçlardan tahminim 5 bin kişi dut yemiştir. Çocuklar dut yemesini öğrendi. ve bu bana çok büyük zevk verdi. Buradan geçen herkes bu meyvelerden yer. Çevremdekilerin çok büyük taktirini alıyorum bu da bana yetiyor. Burada ben gelip bu ağaçları ekmeden önce dairelerin çoğu ya satılık, yahut da kiralıktı. Şu an burada ne satılık ne kiralık daire var. Burası bu mahallenin bir nevi akciğerleri konumuna geldi" dedi.

Ağaç sevgilisinin anne ve babasından geldiğini söyleyen Önder, "Bizi hep ağaç sevgisiyle yetiştirdiler. Doğayı seveceksin. Bugünlerde bilindiği gibi bir çevre felaketi yaşanıyor. Doğayı katledenler var. Sonra iklim değişti. Sel baskınları başladı, ağaç kesenlere çok büyük cezalar verilmeli. Şu anda hayvan haklarıyla ilgili bir yasa teklifi var, ağaç ve bitki hakları çıkarılmasında fayda var" dedi.

FINDIK YETİŞTİRDİ

Hüseyin Önder, yetiştirdiği yaklaşık 400 ağacın yanı sıra Edirne'de fındık yetiştiren ilk kişi de oldu. Memleketi Giresun'un Görele ilçesi Daylı köyünden getirdiği fındık fidanını sitesinin bahçesine diken Önder, ürün almaya da başladı. Önder, "Burada belki köydeki fındıklardan daha fazla verim aldık. Çok güzel verim var. Buraya gelip bu fındığı görenler şaşırıyor, 'burada fındık yetişiyor mu?' diyerek şaşırıyorlar" diye konuştu.

Önder'in komşularından Nurtekin Kaya, "Hüseyin bey her gün burada bu ağaçlar ile ilgileniyor. Onun sayesinde biz ve çocuklar meyve yiyoruz. Hüseyin bey burayı resmen cennette çevirdi. Kendisinden çok memnunuz" dedi. Diğer komşu Ayşe Kalender ise, "Hüseyin bey burayı meyve bahçesine çevirdi. Sadece site sakinleri değil herkes yararlanıyor" dedi.



Kaynak: DHA

- Edirne