Emekli amirallerin yayımladığı bildirinin bir numaralı imzacısı İYİ Parti yöneticisi çıktı

Gece yarısında 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bir bildiri yayımlamasına tepkiler sürerken ortaya çarpıcı bir iddia atıldı. Bildiride bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticilerinden biri olduğu ortaya çıktı. İYİ Parti lideri Akşener, bildiriye tepki gösterip, "Bu apaçık bir zevzekliktir" demişti.