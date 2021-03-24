Emanet canlı izle! Emanet KANAL 7 canlı izle! Emanet son bölümde neler oldu? Emanet full HD canlı izle!

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EMANET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Emanet'te bu akşam yeğenlerinin kurtulmasını isteyen Yaman ve Seher birlik olup Yusuf'un yanında durur.

143. Bölüm Özeti:

Bu hastalığı birlikte atlatmak zorunda olduklarını bilen Yaman ve Seher, Yusuf'un da yardımıyla tekrar yan yanadırlar.

Karamel Yapım imzasını taşıyan Emanet, sürükleyici öyküsüyle hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

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