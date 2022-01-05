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Emanet bırakılan otomobili çaldılar

Emanet bırakılan otomobili çaldılar
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Haberler | Güncel

KONYA'da A.Ç. (30) ve M.R. (21), girdikleri depodan emanet otomobil ile demir malzemeleri çalıp, kaçtı.

KONYA'da A.Ç. (30) ve M.R. (21), girdikleri depodan emanet otomobil ile demir malzemeleri çalıp, kaçtı. Jandarmanın yakaladığı, çalıntı araç ve malzemeleri ele geçirdiği şüphelilerden M.R., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Ç. ise aranıyor.

Olay, önceki gün, Ortakaraören Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. ve M.R., Fazıl Demir'e (25) ait iş yerinin camını kırıp, depo bölümüne girdi. Şüpheliler, burada emanet olarak bırakılan Mehmet Arıkan'a (52) ait otomobil ile demir malzemeleri çalıp, kaçtı. Hırsızlık ihbarı üzerine jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu M.R.'yi yakaladı. A.Ç.'nin evine yapılan operasyonda da 1 ruhsatsız av tüfeği, 120 gram metamfetamin, 29 gram eroin, 1 LCD televizyon ve çalıntı malzemeler ile otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan M.R., ifadesinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. A.Ç.'nin yakalanması için de jandarma, çalışmasını sürdürüyor.


Emanet bırakılan otomobili çaldılar

Emanet bırakılan otomobili çaldılar

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