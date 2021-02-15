Emanet 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal 7 Emanet 116. bölüm full izle

Kanal 7'de yayınlanan bölümleriyle adını yurt dışına da duyuran Emanet'te heyecan sürüyor. Bugün yayınlanan ilk gün sonrasında gözler yarına çevrildi. Yaman ve Seher arasındaki evliliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu. Emanet 117. bölüm özeti ve fragmanı haberimizde yer alıyor.

EMANET 117 BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Emanet dizisi Kanal 7 ekranlarında bu akşam 116. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 116. bölümün ardından şimdi de Emanet 117. bölüm için araştırmalarına başladılar. Emanet 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Emanet117. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Emanet 117. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

EMANET 117 BÖLÜM ÖZETİ

Baş rollerinde Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın oynadığı Emanet'te yeni haftanın ikinci bölümü başlıyor. Seher kendisi için hazırlanan plandan bihaber şekilde Selim'in lokantasına gider. Burada onun gerçek yüzünü görür. Çünkü Selim ona Yaman ile evlenmemesi gerektiğini söyler. İkbal'in planı olarak da paraları çıkarıp önüne koyar. Ardından da ona sarılarak fotoğrafın çekilmesini sağlar. Yaman'ın bu olanlara tanıklık ettikten sonra vereceği tepki merak konusudur. Diğer yandan Yaman iyice Seher'e bağlanmaktadır. Bu durumun bozulması hayatında yeni bir karanlığın başlaması demektir. İbo Kara'yı şaşırtan ve zaman zaman da sinirlendiren hareketlerine devam etmektedir. Hepsi ve daha fazlası Emanet'in 117. bölümünde.

EMANET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır.

EMANET DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Emanet dizisinin oyuncu kadrosunda; Halil İbrahim Ceyhan, Sıla Türkoğlu, Berat Yusuf Özkan, Gülderen Güler Melih Özkaya, Tolga Pancaroğlu, Gülay Özdem, Gözde Gürkan, Hilal Yıldız, Oğuz Yağcı, Osman Aydın, Ömer Gecü, Binnaz Ekren, Zeynep Naz, Derya Ertun, Mehmet Ali Aydın, Özge Ağyar, Volkan Yıldırım ve Hayat Olcay gibi isimler yer alıyor.