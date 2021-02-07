Elon Musk Uzaya Bir Türk Astronot mu Taşıyacak?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ilginç bir iddia ortaya attı, sosyal medya karıştı.

İşte o yazıdan bir bölüm:

"Bir cisim yaklaşıyor!

Ama ne?

*

Sordum, soruşturdum.

Kapı duvar.

Ser verip sır vermiyorlar.

HİÇBİR AYRINTI YOK

*

En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım.

Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu...

*

Galiba olay şu:

Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.

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Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?

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Yok. Yok.

Hiçbir ayrıntı yok.

Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde."

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Kaynak: Space Mag Türkiye