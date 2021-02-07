Elon Musk Uzaya Bir Türk Astronot mu Taşıyacak?
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ilginç bir iddia ortaya attı, sosyal medya karıştı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ilginç bir iddia ortaya attı, sosyal medya karıştı.
İşte o yazıdan bir bölüm:
"Bir cisim yaklaşıyor!
Ama ne?
*
Sordum, soruşturdum.
Kapı duvar.
Ser verip sır vermiyorlar.
HİÇBİR AYRINTI YOK
*
En sonunda bir bilgi kırıntısına ulaşmayı başardım.
Fakat teyit edilmemiş bir bilgi bu...
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Galiba olay şu:
Elon Musk işbirliğiyle Türkiye'den uzaya ilk Türk astronotu gönderilecekmiş.
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Nasıl olacak? Hangi astronot gidecek? İşbirliğinin kapsamı ne? Elon Musk olayın tam olarak neresinde? Türkiye'nin uzay çalışmalarında bir devrim mi yaşanacak?
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Yok. Yok.
Hiçbir ayrıntı yok.
Sadece bu kadarcık bir bilgi var elimde."
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Kaynak: Space Mag Türkiye