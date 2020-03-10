Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
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Tesla Motors, Elon Musk, Güncel

Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.

10.03.2020 02:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:07
Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.

Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı

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