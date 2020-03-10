Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
10.03.2020 02:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 02:07
SpaceX ve Tesla Motors şirketlerinin kurucusu Elon Musk, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Elon Musk Satellite 2020 Fuarı kapsamında konuşma yaptı