Elon Musk'ın Tesla otomobillerini Çin'de casusluk yapmak için kullandığı iddiası
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Elon Musk'ın Tesla otomobillerini Çin'de casusluk yapmak için kullandığı iddiası

22.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:08
Elon Musk'ın Tesla otomobillerini Çin'de casusluk yapmak için kullandığı iddiası

Çin ordusu, casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasaklamıştı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Çin'in casusluk iddialarını yalanladı.

Çin ordusu, güvenlik gerekçesiyle, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasakladı.

CASUSLUK İDDİASI

Casusluk iddialarının ardından askeri yetkililere gönderilen emirde, "Tesla'nın araçlarındaki çok yönlü kameralar ve ultrasonik sensörlerin bazı yerleri ifşa edebileceği ve askeri bilgilerin güvenliğini sağlamak için söz konusu araçların ordunun tesislerine girişinin yasaklandığı" kaydedildi. Emirde, Tesla marka araç sahiplerinin otomobillerini askeri mülklerin dışına park etmeleri tavsiye edildi.

MUSK, İDDİALARI YALANLADI

Elon Musk kurucusu olduğu Tesla marka elektrikli otomobillerinin Çin'de casusluk amacıyla kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Çin Kalkınma Forumu'na video bağlantısıyla katılan Musk, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Bir işletme gerçekten casusluk yaparsa, bunun söz konusu şirket için son derece ciddi olumsuz etkileri olacaktır. Bilgiler konusunda oldukça kapalı davranmamız gerekiyor. Eğer Tesla, Çin'de veya herhangi bir ülkede otomobillerini casusluk için kullansaydı en basitinden kapatılırdı.'' ifadelerini kullandı.

Ezgi Özdemir - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Ezgi Özdemir
Doğruluk Kontrolü
Elon Musk'ın Tesla otomobillerini Çin'de casusluk yapmak için kullandığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Çin ordusu, casusluk yaptığı gerekçesiyle ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla marka otomobillerin askeri binalara ve lojmanlara girmesini yasaklamıştı.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Çin'in casusluk iddialarını yalanladı.

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