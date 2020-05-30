Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak
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Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde "Ruhunun bir parçasını" 10 milyon dolara satacak

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, çevrimiçi bir sanat galerisinde kavramsal sanat çalışmaları kapsamında ruhunun bir parçasını 10 milyon dolar karşılığında satacağını açıkladı.

30.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:18

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın altıncı, kendisinin ise ilk bebeğini geçen haftalarda dünyaya getiren Grimes, yakın bir zamanda çevrimiçi olarak düzenlenecek olan çizim, resim ve fotoğraflarını sergileyeceği Selling Out adlı gösteride ruhundan bir parçayı satacağını söyledi.

"KİMSE SATIN ALMASIN DİYE 10 MİLYON DOLAR PAHA BİÇTİ"

Grimes'ın 'baş eserinin' kendi ruhunun bir kısmının sahibi olunmasını sağlayacak resmi bir belge de olacağını duyurdu. Bloomberg'e konuşan Grimes, açık artırmada birçok yapıtın satılacağını söyleyerek, başta böyle bir belge satmayı düşünmediğini ancak daha sonra fikrini değiştirdiğini belirtti.

Grimes, sözlerine şöyle devam etti: "Hiç kimsenin satın almasını istemedim. Bu yüzden 10 milyon dolar paha biçmemiz gerektiğini söyledim. Muhtemelen bu şekilde kimse satın almayacak."

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinden ruhunun bir parçasını 10 milyon dolara satacak

AVUKATINDAN SÖZLEŞME İSTEDİ

'Ruhundan bir parçayı' satmak için avukattan sözleşme hazırlamasını istediğinde ise ruhunu satma fikrine sıcak bakmaya başladığını söyleyen Grimes, "Üzerine düşündükçe felsefi açıdan daha ilginç bir hal aldı" şeklinde konuştu.

Kendisini görsel bir sanatçı olarak gören ve bilgisayar oyunlarından ilham alan Grimes, "İnsanlar dijital sanata veya video oyunlarına küçümseyerek yaklaşınca rahatsız oluyorum. Son yıllarda en dikkat çekici, duygusal ve sarsıcı sanatsal deneyimlerimden bazıları bilgisayar oyunları oldu" ifadelerini kullandı.

Elon Musk'ın sevgilisi Grimes, sanat galerisinde 'Ruhunun bir parçasını' 10 milyon dolara satacak
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