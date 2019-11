Elon Musk'ın Rezil Olduğu Anlar: Lansmanda Kırılmaz Dediği Cam Tuz Buz Oldu

22.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:13

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlediği bir etkinlikte, Amerika'nın en favori aracının elektrikli versiyonu olması amacıyla tasarlanan 'Cybertruck' adlı elektrikli pikap kamyonunu tanıttı.







Musk, aracın özelliklerini sıralamaya devam ederken sıra, zırhlı camların ne kadar dayanıklı olduğunu kanıtlamaya gelince işler ters gitti. Araca atılan metal toplar, beklenenin aksine iki camı da kırdı.



İlk camın kırılmasıyla salonda gülüşmeler yaşanırken, Musk'ın "Belki de çok sertti" dediği görüldü. Ancak çok da sert atılmayan ikinci top da diğer camı çatlattı. Musk da gülerek durumu idare etmeye çalıştı.





The @Tesla #Cybertruck 'Armor Glass' demo didn't go exactly as planned November 22, 2019