Elmadağ'da Futbol Turnuvası

Elmadağ Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Müftülük işbirliği ile Kur'an kursuna giden çocuklar arasında futbol turnuvası düzenledi.

Hasanoğlan'da 10, Elmadağ'da 15 takım ve 300 öğrencinin katılığı turnuvanın final maçı belediye halı sahasında yapıldı. Final maçında dereceye giren takımlar belli oldu.

Turnuva öncesi çocukların formalarını hediye eden Belediye Başkanı Gazi Şahin tarafından ilk 4'e giren takımlara başarılarını kutlamak amacıyla hediye çeki verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü bayram öncesi çocukları sevindirdiği ve spora verdiği desteklerden dolayı Başkan Şahin'e teşekkür etti. - ANKARA