Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı hangi gün, Pazar günü mü? Gün mü değiştirdi? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak edildi. Dizi normalde Cumartesi günleri ekrana geliyordu fakat bugün yayınlanmayınca izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? İşte detaylar...

Elkızı, NTC Medya imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Feride Kaytan'ın oturduğu, senaryosunu Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı, dram ve aşk türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Elkızı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Elkızı Cumartesi günü mü? Elkızı yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Elkızı Cumartesi değil mi? Elkızı Pazar'a mı alındı?

ELKIZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Elkızı her Pazar günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor. Dizi önceleri Cumartesi günü ekrana geliyordu. Fakat yapılan değişiklikle dizinin günü Pazar'a alındı. Dizinin yeni bölümü yarın 23 Ocak Pazar günü yayınlanacaktır.

ELKIZI KONUSU NE?

Dizi küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlar taşıyacak.

ELKIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Harun'un galip gelmesinden daha da acısı Ezo'nun Ali ve Songül arasındaki yakınlığa şahit olmak olur. Ali'nin de Songül'e bir şeyler hissettiğini düşünür ama işin Aslı öyle değildir. İlk günkü gibidir Ali. Varsa yoksa Ezo.

Harun herkesi sindirmiştir ama bu defa ayağına gelen fırsatı değerlendirir. Ali'nin Ezo'yu korumak uğruna yapacağı fevri bir hareketi kendi lehine çevirip Ezo'yu Ali üzerinden tehdit eder.

Nermin oğlunun bu hastalıklı hallerinden ürkmeye başlamıştır. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tehdit ediliyorlardır. Birileri Cemal'i öldürdüklerini biliyordur! Tüm bunlar yaşanırken Cavidan da yıllar önce öldü bildiği torununun yaşadığını öğrenmiştir. Adım adım torununu bulmaya gidiyordur.

Ezo, Ali için bir şeylere boyun eğdiği noktada Zeliha da her şeyi öğrenir. Kızlarının başı beladadır ve onları alıp kaçmaktan başka şansı yoktur.

ELKIZI OYUNCULARI KİMLER?

Sevda Erginci : Ezo Bozdağlı

İsmail Ege Şaşmaz : Harun Karasu

Perihan Savaş : Cavidan Bozdağlı

Fikret Kuşkan : Resul Bozdağlı

Münir Can Cindoruk : Ali Demir

Sedef Avcı : Zeliha Bozdağlı

Toprak Sağlam : Nermin

Fırat Doğruloğlu : Selçuk

Çağla Şimşek : Seher

Sinan Arslan : Bekir

Pelinsu Çileli : Aslı Yaman

Macit Koper : Ekrem

Nur Yazar : Ayfer Bozdağlı

Mesut Kaytan : Adem

Beyza Dolu : Neşe

Can Büyükaltay : Cemal

Alayça Öztürk : Esma

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