Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu
Oyuncu Ekin Mert Daymaz'la ilişkisini sonlandıran Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu.
Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Eliz Sakuçoğlu geçen yıl aşk yaşamaya başladığı oyuncu Ekin Mert Daymaz'dan1,5 ay önce ayrılmıştı. Eliz Sakuçoğlu, 2 haftadır DJ Semih Ergun ile aşk yaşıyor.
KULÜPTEKİ DANSLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Çift önceki akşam gittikleri bir kulüpte öyle dans etti ki, tüm bakışları üzerlerinde topladılar. Sakuçoğlu, sevgilisiyle yaptığı dansı takipçileriyle de paylaştı.
ASANSÖR POZU DİKKAT ÇEKTİ
Eliz Sakuçoğlu ve sevgilisi DJ Semih Ergun'un asansör paylaşımı da dikkat çekti.
YORUMLAR (2)
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Niçin haber yapıyorlar bu kişileri ya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende bu dansı kamyoncuların yoğun isteği üzerine kamyon kasalarında yapıyorum pembe bikinimi giyerekCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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