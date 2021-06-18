Elite 4. Sezon ne zaman? Elite 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Elite 4. Sezon ne zaman? Elite 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı?

Elite 4. Sezon ne zaman? Elite 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı?
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Netflix dizilerinden biri olan ve ilk üç sezonuyla büyük ilgi gören Elite dizisinin 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix Elite 4. sezon için tarih duyurdu. Peki, Elite 4.sezon ne zaman? Elite 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı? Elite konusu nedir? Elite oyuncuları kimlerdir?

Netflix dizilerinden biri olan ve ilk üç sezonuyla büyük ilgi gören Elite dizisinin 4. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Netflix Elite 4. sezon için tarih duyurdu. Peki, Elite 4.sezon ne zaman? Elite 4. Sezon fragmanı yayınlandı mı? Elite konusu nedir? Elite oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…

ELİTE 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Elite 4. sezon 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak.

ELİTE 4. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Elite 4. sezon fragmanı Netflix üzerinden yayınlandı.

ELİTE OYUNCULARI KİMLER?

Maria Pedraza Rolü : Marina
Miguel Herrán Rolü : Christian
Jaime Lorente Rolü : Nano
Danna Paola Rolü : Lu
Itzan Escamilla Rolü : Samuel
Miguel Bernardeau Rolü : Guzman
Álvaro Rico Rolü : Polo
Mina El Hammani Rolü : Nadia
Ester Expósito Rolü : Carla
Omar Ayuso Rolü : Omar
Arón Piper Rolü : Ander

ELİTE KONUSU NEDİR?

Okullarının çökmesinden sonra, üç işçi sınıfı arkadaş Samuel, Nadia ve Christian'a İspanya'nın en seçkin özel okulu olan Las Encinas tarafından burs verilir. Burslar, okulun çöküşü için hatalı olan inşaat şirketi tarafından desteklenmektedir. Üç arkadaş başlangıçta zengin öğrenciler tarafından dışlanmıştır. Okul yılı ilerledikçe hayatları, yaşam tarzları, kızgınlık ve kıskançlık çatışması içinde geçmiştir. Polis sorgularının bir dizi ileri görüşlü sahnesiyle, izleyicilere karakterlerin Marina'nın cinayetine yol açan ilişkilerinin hikayeleri gösteriliyor.

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