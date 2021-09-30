Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı - Haberler
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Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

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Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Eleşkirt Kaymakamlığı ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize edeceği kurumlar arası Voleybol turnuvası kura çekimleri yapıldı.

ELEŞKİRT, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Eleşkirt Kaymakamlığı ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organize edeceği kurumlar arası Voleybol turnuvası kura çekimleri yapıldı.

Eleşkirt Bireysel sporlar merkezi konferans salonunda gerçekleşen kura çekiminde turnuvaya katılacak 19 takımın temsilcileri katıldı.

Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, Ağrı Gençlik ve Spor Şube Müdürü Gökmen Aslankılıç, Voleybol il temsilcisi Yusuf Öner den oluşan turnuva kura çekim komisyonu turnuvanın kuralları ve organizasyonun temel ilkeleri hakkında bilgi verdi.

Eleşkirt Gençlik ve Spor müdürü Sabahattin Güzel burada yaptığı konuşmada "İlçemizde daha önce gençlik çalışmalarımız kapsamında bir çok turnuva ve organizasyon yapmıştık. Bunlara bir yenisini de eklemek istedik. Yapılacak olan bu Voleybol turnuvası ile kurumlar arası samimiyet duygularının gelişeceği bunun yanında, ilçemizdeki güzide kurumlarımızda meslek hayatlarını devam ettirenlere sosyal anlamda güzel bir etkinlik sunacağız. Bir birinden güzel maçlar izleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdiden bütün katılımcılara başarılar diliyorum. İlçemizde gençlik ve ilçe halkına yönelik bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

4 gurupta 19 takımın mücadele edeceği Eleşkirt'te kurumlar arası Voleybol turnuvası maçlarını önümüzdeki hafta başlayacak. - AĞRI

Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı

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Haber: Eleşkirt'te Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Kura Çekimi Yapıldı - Haberler
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