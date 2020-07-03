Elektrikte Yeşil Tarife Dönemi Başlıyor: Bu Ne Anlama Geliyor? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre çevre duyarlılığı olan vatandaşlar için Yeşil Tarife olarak adlandırılan yeni bir sisteme geçiş yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre çevre duyarlılığı olan vatandaşlar için Yeşil Tarife olarak adlandırılan yeni bir sisteme geçiş yapılacak. Peki elektrikte yeşil tarife ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak?

Elektrikte Yeşil Tarife Uygulaması Nedir?

Fatih Dönmez yaptığı açıklamada "Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu da konuyla ilgili yönetmeliği çıkardı ve tarifenin altyapısı hazırlandı. Yeni tarifenin adını 'YETA' koyalım istiyoruz, yenilenebilir tarife ya da isteyen yeşil tarife diye de okuyabilir. Böylece isteyen tüketicilerimiz, vatandaşlarımız 'ben sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak istiyorum' dediğinde, onlara özel bir fatura, özel bir tarife düzenlenmiş olacak. Niyetimiz, ağustos ayına kadar bu işlemleri bitirip, artık ağustos ayıyla birlikte müşteriye bir seçenek olarak sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yani Yeşil Tarife ya da Yenilenebilir Tarife ile birlikte isteyen vatandaşlar yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanabilecek. Bunun zorunlu bir durum olmadığını da hatırlatan Dönmez, yalnızca isteyen vatandaşların faydalanacağını vurguladı.

Tabii bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin, en azından şu aşamada, normal tip ile kıyaslandığında daha pahalı olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Bakan tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu tarife Ağustos 2020 döneminden itibaren isteyen kişilerin kullanımına sunulacak.

Peki siz yenilebilir tarife uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu tarifeye geçmeyi düşünür müydünüz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir