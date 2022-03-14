Elektriksiz kalınca jeneratörünün çalındığını fark etti

Kastamonu'nun Şanpazar ilçesinde bir vatandaş, elektrik kesintisi sebebiyle çalıştırmak istediği jeneratörünün ve beraberindeki 50 litre benzin, 2 adet beton kırma aletinin çalındığını fark etti. Vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, malzemeleri çalan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesi Sefer köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. (50) isimli vatandaş, kar yağışı sebebiyle evde elektrikler kesilince jeneratörünü çalıştırmak istedi. Jeneratörü bıraktığı yerde bulamayan vatandaş, jeneratörle birlikte 50 litre benzin ile 2 adet beton kırma aleti ve 150 metrelik kablonun da çalındığını fark etti.

Durumu fark eden M.T., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Şenpazar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) inceleme başlattı. JASAT tarafından olay yerinde ve Şenpazar İlçesi ile Kastamonu İl merkezinde yapılan titiz çalışmalar neticesinde malzemeleri M.Y.(35) isimli şahsın çaldığını ve Kastamonu il merkezinde H.T. (28) isimli şahsa sattığı tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın çaldığı malzemeler ise ekipler tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa