Elektrikli skuter nedir? Elektrikli scooter özellikleri nelerdir?
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Elektrikli skuter nedir? Elektrikli scooter özellikleri nelerdir?

Elektrikli skuter nedir? Elektrikli scooter özellikleri nelerdir?
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Caddelerde, sokaklarda sık sık görmeye başladığımız elektrikli skuterler vatandaşların da merak konusu oldu. Peki, Elektrikli skuter nedir? Elektrikli scooter özellikleri nelerdir?

Günlük hayatta sıkça görmeye başladığımız elektrikli scooter araçlar hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Elektrikli skuter nedir? Elektrikli scooter özellikleri nelerdir gibi soruların yanıtları.

ELEKTRİKLİ SKUTER NEDİR?

Motorlu trotinet, elektrik motoruna sahip trotinet türüdür. Küçük bir içten yanmalı motor veya elektrik motoru kullanır. Son zamanlarda, scooter paylaşım sistemi'nin tanıtılmasıyla popülerlik kazanmıştır. Başlangıçta, ilk trotinetlerin tasarımı modern bir scooter'dan çok bir elektrikli bisiklete benziyordu.

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