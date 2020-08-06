İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada
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İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Kullanımı her geçen gün yayılan elektrikli scooter Fatih Unkapanı Köprüsü'nde motosiklet ile çarpıştı. Kaza anı başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

06.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:23

İstanbul'da son günlerde kullanımı oldukça artan elektrikli scooterler trafikte kazalara da karışıyor. Onlardan biri de geçtiğimiz gün Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi.

Kaza, 4 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Fatih Unkapanı Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiralık scooterla sol şeritten aniden sağa geçmeye çalışan şahsı motosiklet çarptı. Kazada iki sürücüde hafif şekilde yaralanırken, Unkapanı Köprüsü'nde kısa süreli trafik oluştu.

KAZA ANI KAMERADA

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında elektrikli scooter ve motosikletin kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü. Yaşanan kaza anı ise o sırada köprüden geçmekte olan bir başkasının kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da elektrikli scooter ile motosikletin çarpıştığı anlar kamerada

Kaynak: İHA

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