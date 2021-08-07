Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı
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Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı

Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akdeniz ve Ege Bölgesinde meydana gelen yangınlarında evini, ahırını, hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası kayıtsız kalamayarak yardım kampanyasına nakdi ve malzeme yardımı yaptılar.

Akdeniz ve Ege Bölgesinde meydana gelen yangınlarında evini, ahırını, hayvanlarını kaybeden vatandaşlar için Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası kayıtsız kalamayarak yardım kampanyasına nakdi ve malzeme yardımı yaptılar.

Türkiye başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarda ormanların yanı sıra orman köylerini de alevler yok etti. Köylerde yaşayanların evleri, ahırları, tarım makineleri, hayvanları yangınlarda yok oldu. Bu kapsamda yangınlarda mağdur olan vatandaşlar için başlatılan yardım kampanyaları ile seferber oldu. Mağdur olanlar için düzenlenen kampanyaya Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası da katıldı.

Oda Başkanı Serhat Geçtim, "Ülkemizin muhtelif bölgelerinde çıkan orman yangınlarında, mağdur olan vatandaşlarımızın bir nebzede olsa ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına çok değerli üyelerimizin katkıları ile toplanan yardım malzemelerinin, bölgeye ulaştırılması için Düzce İsimsiz Eller Derneği Başkanı Bayram Uysal kardeşimize teslim edilmiştir. Nakdi yardım olarak da Kızılay'a bağış da bulunulmuştur. Yardımda bulunan herkesten Allah'ü Teala razı olsun. Rabbim tüm afetlerden ülkemizi ve alemi korusun" dedi. - DÜZCE

Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı
Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı
Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası da mağdurlara kayıtsız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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