Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı
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Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı

12.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:32
Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.

Akyazı ilçesinde elektrik saatlerini kontrol eden Ali Ceylan, Güzlek Mahallesi'ndeki bir evn bahçesine girdiğinde karşısında karaca buldu. Ceylan, karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karaca daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.


Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı
Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı
Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı
Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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