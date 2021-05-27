Elektrik kontağı yangına neden oldu
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Elektrik kontağı yangına neden oldu

Elektrik kontağı yangına neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir ikamette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen Bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Hasemli köyünde Hüseyin Aktaş'a ait evin çatı kısmında elektrik kontağından dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ikamette maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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