Elektrik kesintisi nedeniyle çevrim içi olamayan üniversitelinin imdadına polis yetişti - BURSA

Bursa'da mahallesinde elektrik kesintisi olduğu için internet üzerinden üniversitedeki jürinin karşısına çıkamama tehlikesi yaşayan genç kızı ekip aracıyla evinden alan polis ekibi, kesinti olmayan başka bir adrese götürdü.

Bursa'da mahallesinde elektrik kesintisi olduğu için internet üzerinden üniversitedeki jürinin karşısına çıkamama tehlikesi yaşayan genç kızı ekip aracıyla evinden alan polis ekibi, kesinti olmayan başka bir adrese götürdü.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mimarlık Fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Nilsu Beytul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailesinin yaşadığı Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine geldi.

Okulunu bitirebilmek için uzaktan bağlantıyla üniversitedeki jürinin karşısına çıkmaya hazırlanan Beytul, bunun için belirlenen tarihte oturdukları mahallede planlı elektrik kesintisi olacağını öğrendi.

Sorun yaşamamak için başka bir mahallede yaşayan teyzesinin evine gitmeyi planlayan Beytul, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istedi.

Genç kızın yaşadığı eve giden Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekibi, ekip aracına bindirerek aynı ilçenin Özlüce Mahallesi'nde yaşayan teyzesinin evine götürdü. Bu sırada apartmanın balkonlarına çıkan vatandaşlar, polisleri alkışladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beytul, okulu bitirebilmek için bilgisayardan bağlantı kurarak jürinin karşısına çıktıklarını söyledi.

Bu jürinin tarihinin, mahallesindeki elektrik kesintisine rastladığını ve çevrim içi olamama durumunda kaldığını aktaran Beytul, "155'i aradım ve onlar da bana böyle bir olanak sağladılar. Sayelerinde okulumu uzatmadan bitirebileceğim. Nilüfer emniyet teşkilatına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA