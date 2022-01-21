Elektrik kablosu çalarken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

KÜTAHYA'da elektrik kablosu çalarken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerin aracında çalıntı olduğu tespit edilen televizyon, elektrikli testere, zımba makinesi, lens ve ev aletleri ele geçirildi.

Akkent Mahallesi Şehit Uygar Yalçınkaya Caddesi'nde bir binanın önünde 16 TBF 43 plakalı hafif ticari araçla duran 3 kişiden şüphelenenler, polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Yunus timleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, H.A.K. (29), F.A. (39) ve S.C.'yi (32) elektrik kablolarını keserken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise çok sayıda elektrik kablosu, 2 demir kesme makası, televizyon, elektrikli testere, zımba makinesi, lens ve ev aletleri ele geçirildi.Bursa'dan geldikleri belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.