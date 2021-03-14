Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KONYA'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Niyazi Navruz, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 00.10 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak'ta meydana geldi. Niyazi Navruz yönetimindeki 42 APJ 57 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Navruz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaza yerinde ise sürücüye ait olduğu sanılan bir ayakkabı dikkat çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK