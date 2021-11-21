Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali

Sayın Yazıişlerine;

'Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı' başlıklı haber le ilgili olarak kaynağından yapılan düzeltme ile yaşamını yitiren İsmail Ünlü ile ilgili geçilen aşağıdaki fotoğraflar iptal edilmiştir.