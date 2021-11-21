Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali - Haberler
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Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali

Sayın Yazıişlerine;'Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı' başlıklı haberle ilgili olarak kaynağından yapılan düzeltme ile yaşamını yitiren İsmail Ünlü ile ilgili geçilen aşağıdaki fotoğraflar iptal edilmiştir.

Sayın Yazıişlerine;

'Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı' başlıklı haber le ilgili olarak kaynağından yapılan düzeltme ile yaşamını yitiren İsmail Ünlü ile ilgili geçilen aşağıdaki fotoğraflar iptal edilmiştir.


Elektrik akımına kapılan kuzenlerden biri öldü, diğeri ağır yaralı/ Fotoğraf iptali

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KUZENLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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