Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
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Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

16.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:48
Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Aydın'da ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Yahya Dağcı, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Nazilli ilçesi, Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Yorumları (1)
DOĞRUCU: OY KUZUUMM PIRIL PIRIL. ALLAH AILENE SABIRLAR VERSIN INS. MEKANIN CENNET OLSUN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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