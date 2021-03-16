Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
16.03.2021 18:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:48
Aydın'da ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Yahya Dağcı, hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesi, Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı. Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi. Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.