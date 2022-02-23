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Elden Ring'ten son fragman yayınlandı

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Elden Ring'ten son fragman yayınlandı

Yayıncı ekip Bandai Namco'nun YouTube hesabında dün akşam paylaştığı iki buçuk dakikalık resmi lansman fragmanı yayınlandı.

FromSoftware'in geliştirdiği açık dünya aksiyon RPG oyunu Elden Ring'in çıkışına sayılı saatler kala lansman fragmanı yayınlandı. Paylaşılan lansman fragmanında, şu ana dek gözükmeyen yeni düşmanlar, karakterler ve sahneler paylaşıldı.

Bandai Namco, "Parçalanmış olsa da, sana yol gösterecektir. Kırık olmasına rağmen, yine de çağırıyor. Vasiyetini yerine getir. Lord ol. Elden Ring'i arayın. Yolculuğunuz Lekeli olarak başlamak üzere, sadece birkaç gün sizi Aradaki Topraklara girmekten ayırıyor ve Elden Lord olarak yerinizi arayın." sözlerine yer verdi.

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Elden Ring, 25 Şubat'ta PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows için çıkış yapacak.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Elden Ring, Gamegar,, Haberler

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