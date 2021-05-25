Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?

Elçiye zeval olmaz ne anlama gelmektedir? Elçiye zeval olmaz nedir? Elçiye zeval olmaz ifadesinin TDK'ya göre manası nedir? Elçiye zeval olmaz ne demek? TDK'ya göre anlamı nedir yazımızdan ulaşabilirsiniz.