Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?
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Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?

Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?
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Elçiye zeval olmaz ne anlama gelmektedir? Elçiye zeval olmaz nedir? Elçiye zeval olmaz ifadesinin TDK'ya göre manası nedir? Elçiye zeval olmaz ne demek? TDK'ya göre anlamı nedir yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ NE DEMEK?

TDK'ya göre elçiye zeval olmaz "'bir kimseden başka bir kimseye herhangi bir haber ulaştıran, bu aracılığından dolayı sorumlu tutulmaz' anlamında kullanılan bir söz." demektir.

Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir?

Elçiye zeval olmaz anlamı : `bir kimseden başka bir kimseye herhangi bir haber ulaştıran, bu aracılığından dolayı sorumlu tutulmaz` anlamında kullanılan bir söz.

ELÇİYE ZEVAL OLMAZ ANLAMI NEDİR?

Elçiye zeval olmaz atasözü günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Elçiye zeval olmaz : Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye iletmekle görevli kişi, bu sözlerden sorumlu değildir. Sözler kırıcı ise bunda aracının bir suçu yoktur. Onu cezalandırmak gibi bir davranışta bulunulmamalıdır.

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Elçiye zeval olmaz ne demek? Elçiye zeval olmaz ne anlama geliyor? TDK'ya göre elçiye zeval olmaz anlamı nedir? - Haberler
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