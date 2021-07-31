Elbistan Festivali'nin 5. gününde Irmak Arıcı sahne aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elbistan Festivali'nin 5. gününde Irmak Arıcı sahne aldı

Elbistan Festivali'nin 5. gününde Irmak Arıcı sahne aldı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Irmak Arıcı konser verdi.

Kahramanmaraş'taki Elbistan Festivali'nin beşinci gününde sanatçı Irmak Arıcı konser verdi.

Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin sosyal ve kültürel gelişimi ile kent ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla gerçekleştirilen festivalin 5. gününde ünlü sanatçı Irmak Arıcı sahne aldı.

Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen konser programına sanatçının hayranları büyük ilgi gösterdi.

Arıcı'ya çiçek takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Ülkemizin birçok yerinde çıkan yangınlar var. Canlarımız, ormanlarımız yanıyor. Biz buna asla duyarsız kalamayız. Festival etkinliğimize en çok katılımın sağlandığı gün baz alınarak, katılım sağlayan her kişi için bir fidan dikeceğiz. Kızılay, UİD ve TEMA ile birlikte kampanyalar başlattık. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Sizleri de bağış yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Arıcı'da, kendisini sevenleriyle buluşturan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'e teşekkür ederek, orman yangınlarına dikkat çekip herkesin elinden geleni yapmasını istedi.

Festivalde bugün akşam Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Melek Mosso ve Haluk Levent sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Mustafa Sarıgül Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Muslera Eda Erdem Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elbistan Festivali'nin 5. gününde Irmak Arıcı sahne aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 12:59:37. #1.16#

title