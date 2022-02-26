Elbistan'da belediye personelinden "İyiliği yay" projesine destek

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde başlatılan "İyiliği yay" projesine, belediye personelleri yetim çocuklara ayakkabı hediye ederek destek oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün sosyal medya hesaplarından başlattığı projeye destek olmak isteyen belediye personelleri, kendi aralarında para topladı.

Personeller, topladıkları paraları ihtiyaç sahibi yetim çocuklara ayakkabı alınması amacıyla Can Kulağı Platformu yetkililerine teslim etti.

Personelin verdiği anlamlı desteğin kendisini mutlu ettiğini belirten Gürbüz, kentte iyiliği yaymak için çabaladıklarını söyledi.

Çocukların yüzündeki mutluluğun kendisini mutlu ettiğini belirten Gürbüz, şunları kaydetti:

"Nerede olursa olsun yapılan her iyiliği sosyal medya hesaplarıma taşımaya çalıştım. Bu paylaşım sonrası personellerimiz büyük bir vefa örneği göstererek güzel bir sürpriz yaptı. Sonradan öğrendiğim kadarıyla kendi aralarında para toplayarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ayakkabı alınması için Can Kulağı ekibimize ulaştırmış. Çocuklarımızın yüzündeki o gülümseme beni çok mutlu etti. Personellerime çok ama çok teşekkür ediyorum. ve son olarak şunu söylemek isterim, dünyadaki hiçbir çocuğun gülüşü sönmesin."