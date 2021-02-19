Elbistan Belediyesi üretici kadınlara destek olacak
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Elbistan Belediyesi üretici kadınlara destek olacak

19.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:56
Elbistan Belediyesi üretici kadınlara destek olacak

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi üretici kadınlara destek olmak amacıyla protokol imzaladı.

Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesi üretici kadınlara destek olmak amacıyla protokol imzaladı.

Belediyeye ait bir sosyal tesiste gerçekleştirilen törene Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Elbistan TGMP Mikrofinans Şube Sorumlusu Tuğba Öztürk ve ilgililer katıldı.

Protokol kapsamında ilçedeki kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünler, hediyelik eşya ve buna benzer ürünlerin Elbistan Belediyesi tarafından satın alınarak, tanzim satış mağazaları ve online mağaza aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlara satılması hedefleniyor.

Programda konuşan Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz, evinde üretim yapan insanların pazar sorununu çözmek için adım attıklarını belirtti.

Yaklaşık 50 kadını davet ederek protokol imzaladıklarını ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

"Elbistan Belediyesi olarak üretilen ürünleri satın alacağız. Tanzim satış mağazalarımız aracılığıyla da bunları vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bu aslında bir üretim zincirinin belli halkalarını farklı kurumlar aracılığı ile tamamlanması anlamına geliyor. Yaklaşık beş hanım kardeşimizin daha önce işletmeler kurup ihracat yaptıklarını öğrendim. Salgın nedeniyle işleri durma noktasına gelmiş. Şimdi biz yeniden onlara can suyu katacağız, sermaye takviyesi yapacağız ve onların üretimlerini canlandıracağız. Kırsaldaki üretim gücünü tetiklemiş olacağız."

TGMP Mikrofinans Şube Sorumlusu Öztürk de üretim yapan kadınların önündeki en büyük engelin pazar sorunu olduğunu ve imzalanan protokolle ürün satamama olumsuzluğunu ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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