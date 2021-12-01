Elbistan'a mevsimin ilk karı düştü
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yılın ilk karı yağdı.
ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine yılın ilk karı yağdı.
Gece saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına sabah saatlerinde yerini kara bıraktı, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü.
Güne kar sürpriziyle uyanan vatandaşlar işe gitmekte zorlanırken, esnaflar da dükkan önlerinde biriken karı küredi.
1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması ve kar yağması nedeniyle araçlar lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.