Elbet Bir Gün canlı izle! Elbet Bir Gün 2. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Elbet Bir Gün son bölüm izle

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ELBET BİR GÜN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kayıp Hayatlar programında gerçekleşen yayınla beraber yıllar sonra bir araya gelen iki kız kardeşin hesaplaşmaları oldukça sert olur. Artık iki kız kardeş Cemil'den kendilerini korumak için bir arada olmak zorundadırlar ve birbirlerine taban tabana zıt olan kişilikleri bir arada kalmalarını zorlaştırır. Murat Güven, Nesime'nin kuyuya attığı Hacer'i bulur. Diğer yandan, Mevsim'in programa çıkmasıyla öfkesi tekrar kabaran Cemil Bey, Nesime ve Gizem'i bulmak için elinden geleni ardına koymaz. Mevsim ise bir yandan terk edilmiş olmanın öfkesini yaşayıp bir yandan annesini merak ettiği için bir an önce Nesime ve Gizem'e ulaşmak için yeni planlar kurar. Mehmet ise kardeşi Serdar'ın yaptığı büyük hata sebebiyle çok ciddi bir çıkmaza girmiştir. Mehmet işteki krizle baş etmeye çalışırken, Sevilay'ın Gizem'le olan evliliğini bitirmek için kurduğu kumpastan bi haber dir. Gizem ve Nesime bir yandan hayatlarına devam edip bir yandan başlarındaki belalarla uğraşırken, her şeyden haber siz seferden dönen İsmail'i çok kötü bir sürpriz bekliyordur.

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