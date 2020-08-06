Elazığ şehirlerarası otobüs terminali ihalesi yapıldı
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Elazığ şehirlerarası otobüs terminali ihalesi yapıldı

Elazığ Belediyesi tarafından Güney Çevreyolu üzerine inşa edilecek şehirlerarası otobüs terminal binası yapım ihalesi gerçekleştirildi.

Elazığ şehirlerarası otobüs terminali ihalesi yapıldı
06.08.2020 08:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:59

Mevcut haliyle şehrin ihtiyacına cevap veremeyen şehirlerarası otobüs terminal binası, Elazığ Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek. Güney Çevreyolu üzerinde Venk Kavşağı 500 metre ilerisinde inşa edilecek yeni otobüs terminal binası, 8.226 metrekare kapalı alana, 6.556 metrekare yarı açık alana sahip olacak.

BAŞKAN ŞERİFOĞULLARI: "ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ BİR İHTİYACINI DAHA GİDERİYORUZ"

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu şehirlerarası otobüs terminal binası projesinin yapım ihalesini gerçekleştirdiklerini ve ihale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Şehrin önemli ihtiyaçlarından birini daha gidereceklerini ifade eden Başkan Şerifoğulları, "Mevcut şehirlerarası otobüs terminal binamız şehrimizin ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak bir durumdadır. Şehrimizin ihtiyacını karşılayacak modern bir yapıya sahip olacak yeni otobüs terminal binamız, 8.226 metrekare kapalı alana, 6.556 metrekare yarı açık alana sahip olacak. Terminal bünyesinde 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkân, 2 adet restoran-kafe, büfe, bay-bayan wc, abdesthane, duş ve mescitler, şoför dinlenme odaları, çocuk oyun alanları ve 49 adet peron yer alacak. Şehrimiz dışarıya açılan kapısı olan terminal binamız modern ve konforlu yapısıyla şehrimizin gelecek vizyonuna değer kazandıracak." dedi.

Kaynak: Bültenler

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