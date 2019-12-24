Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle kaymakamlık binasının çatısı uçtu, elektrik direği devrildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde fırtına nedeniyle kaymakamlık binasının çatısı uçtu, elektrik direği devrildi.
Alınan bilgiye göre, Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına kaymakamlık binasının çatısını uçurdu.
Fırtına nedeniyle Gölbaşı Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde bulunan iki aracın üzerine de elektrik direği devrildi.
Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken, cadde polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.